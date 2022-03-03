Призёр Олимпийских игр Лессер объявил о завершении карьеры

33-летний немецкий биатлонист Эрик Лессер объявил о завершении спортивной карьеры.

«После 12 лет в качестве профессионального спортсмена пришло время попрощаться с самым красивым и захватывающим видом спорта», — написал Лессер в своём Instagram-аккаунте.

Он также добавил, что думал выступить на домашнем чемпионате мира в 2023 году, но понял, что готов уйти сейчас. Биатлонист добавил, что примет участие в трёх оставшихся этапах Кубка мира сезона-2021/22.

Напомним, что Лессер является трёхкратным олимпийским призёром, а также двукратным чемпионом мира. На его счету также пять серебряных и бронзовых наград чемпионатов мира.

Ранее Губерниев заявил, что не будет комментировать Кубок мира по биатлону.