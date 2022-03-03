Ваноли: Федун очень хорошо проявил себя в сложной ситуации

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Главный тренер московского «Спартака» Паоло Ваноли поделился эмоциями после победы над краснодарской «Кубанью» в матче 1/8 финала Кубка России по футболу.

«Очень рад за команду, за болельщиков. В прошлой игре мы их расстроили. Рад за президента клуба Леонида Федуна, он очень хорошо проявил себя в сложной ситуации. Он очень рад этой победе», — цитирует Ваноли «Спорт-Экспресс».

Он также отметил, что проявившим себя форварду Шамару Николсону и вингеру Даниилу Хлусевичу ещё есть над чем работать. По словам итальянского специалиста, в «Спартаке» строится команда для будущего.

«Мы изучали «Кубань». Смотрели их матчи на сборах. Они сильно поменялись в последнее время. Мой штаб работает, работает хорошо. На таком уровне важны детали. Мне нравится изучать соперников», — добавил тренер.

«Спартак» разгромил «Кубань» со счётом 6:1 и вышел в четвертьфинал Кубка России. Встреча прошла в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена». Следующий соперник красно-белых в турнире определится по результатам жеребьёвки.

Ранее бельгийский защитник московского «Спартака» Максимилиано Кофрие заявил, что не собирается уезжать из России.

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