Автогол на 91-й минуте принёс «Ювентусу» победу над «Фиорентиной» в первом матче полуфинала Кубка Италии

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Туринский «Ювентус» на выезде переиграл флорентийскую «Фиорентину» в первом матче полуфинала Кубка Италии по футболу.

Встреча прошла во Флоренции на стадионе «Артемио Франки» и завершилась в пользу гостей — 1:0. На 91-й минуте Лоренцо Венути забил мяч в свои ворота.

Ответная игра состоится 21 апреля в Турине на «Ювентус Стэдиум».

Победитель противостояния сыграет в финале либо с «Интером», либо с «Миланом».

Ранее сообщалось, что гол и передача российского полузащитника Алексея Миранчука помогли «Аталанте» разгромить «Сампдорию» в матче 27-го тура итальянской футбольной Серии А.

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