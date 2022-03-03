Автогол на 91-й минуте принёс «Ювентусу» победу над «Фиорентиной» в первом матче полуфинала Кубка Италии

Туринский «Ювентус» на выезде переиграл флорентийскую «Фиорентину» в первом матче полуфинала Кубка Италии по футболу.

Встреча прошла во Флоренции на стадионе «Артемио Франки» и завершилась в пользу гостей — 1:0. На 91-й минуте Лоренцо Венути забил мяч в свои ворота.

Ответная игра состоится 21 апреля в Турине на «Ювентус Стэдиум».

Победитель противостояния сыграет в финале либо с «Интером», либо с «Миланом».

Ранее сообщалось, что гол и передача российского полузащитника Алексея Миранчука помогли «Аталанте» разгромить «Сампдорию» в матче 27-го тура итальянской футбольной Серии А.