Глава IPC Парсонс объяснил решение допустить россиян к участию в Паралимпиаде
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«Мы учитывали, что дело может быть передано в суд, поэтому нам нельзя было руководствоваться эмоциями. Мы вынесли максимально строгое из всех возможных наказание, учитывая действующие правила», — цитирует Парсонса ТАСС.
Сборная России будет выступать на Играх-2022 под флагом IPC. Награды россиян не будут учитываться в медальном зачёте Паралимпиады. В честь их побед будет звучать гимн IPC.
Паралимпиада в Пекине пройдет с 4 по 13 марта.
Ранее Дмитрий Губерниев заявил, что IPC поставил российских спортсменов в невыносимые условия.