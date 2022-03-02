Глава IPC Парсонс объяснил решение допустить россиян к участию в Паралимпиаде

Президент Международного паралимпийского комитета (IPC) Эндрю Парсонс прокомментировал решение допустить сборные России и Белоруссии к зимним Играм 2022 года в Пекине.

«Мы учитывали, что дело может быть передано в суд, поэтому нам нельзя было руководствоваться эмоциями. Мы вынесли максимально строгое из всех возможных наказание, учитывая действующие правила», — цитирует Парсонса ТАСС.

Сборная России будет выступать на Играх-2022 под флагом IPC. Награды россиян не будут учитываться в медальном зачёте Паралимпиады. В честь их побед будет звучать гимн IPC.

Паралимпиада в Пекине пройдет с 4 по 13 марта.

Ранее Дмитрий Губерниев заявил, что IPC поставил российских спортсменов в невыносимые условия.