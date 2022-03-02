Щербакова рассказала о замене коньков на Олимпиаде в Пекине

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Олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Анна Щербакова рассказала, что впервые взяла запасные коньки на соревнования на Олимпиаде в Пекине. Фигуристка в преддверии личного турнира сломала ботинки.
Щербакова рассказала о замене коньков на Олимпиаде в Пекине
  • РИА Новости

«Я первый раз взяла. Обычно поездки бывают на три–пять дней. И за такой срок при всём желании, что бы ни случилось, заменить коньки не получится. А здесь — мы уезжали на сборы в Красноярск, потом две недели тренировок в Пекине», — цитирует Щербакову mk.ru.

Она также добавила, что коньки были абсолютно новые и не разношенные. По словам фигуристки, после включения четверных прыжков в свой арсенал она стала чаще ломать коньки, приходится за сезон менять по пять-шесть пар.

Напомним, что Щербакова идеально выступила в короткой и произвольной программах на Олимпиаде в Пекине, несмотря на замену коньков в преддверии старта личного турнира. В сумме она набрала 255,95 балла и выиграла олимпийское золото.

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