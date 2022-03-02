Гвардиола объяснил капитанство Зинченко в матче Кубка Англии

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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола объяснил назначение капитаном команды украинца Александра Зинченко.
Гвардиола объяснил капитанство Зинченко в матче Кубка Англии
  • AP

«Наш капитан решил отдать Зинченко повязку, чтобы показать, насколько важна для нас эта ситуация. Все в клубе выступили за этот жест и за капитана, который представляет свою страну», — цитирует Гвардиолу Sky Sports

Напомним, что Зинченко в статусе капитана вывел команду на матч 1/8 финала Кубка Англии «Питерборо Юнайтед». «Горожане» выиграли встречу со счётом 2:0.

Ранее сообщалось, что московское «Динамо» вышло в четвертьфинал Кубка России по футболу.

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