Гвардиола объяснил капитанство Зинченко в матче Кубка Англии

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола объяснил назначение капитаном команды украинца Александра Зинченко.

«Наш капитан решил отдать Зинченко повязку, чтобы показать, насколько важна для нас эта ситуация. Все в клубе выступили за этот жест и за капитана, который представляет свою страну», — цитирует Гвардиолу Sky Sports.

Напомним, что Зинченко в статусе капитана вывел команду на матч 1/8 финала Кубка Англии «Питерборо Юнайтед». «Горожане» выиграли встречу со счётом 2:0.

Ранее сообщалось, что московское «Динамо» вышло в четвертьфинал Кубка России по футболу.