Йоханнес Бё досрочно завершил сезон
- AFP
«У меня не было времени для большого перерыва, поэтому сейчас я беру отпуск. Я готов и мотивирован работать следующие четыре года до Олимпиады 2026 года», — цитирует Бё NRK.
Напомним, что на Олимпиаде в Пекине биатлонист выиграл четыре золотые медали и одну бронзовую. Он является действующим победителем Большого хрустального глобуса. В нынешнем сезоне норвежец занимает только пятую строчку в общем зачёте.
Ранее сообщалось, что российские биатлонисты отстранены от участия в юниорском ЧМ в США.