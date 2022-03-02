Йоханнес Бё досрочно завершил сезон

Пятикратный олимпийский чемпион, норвежский биатлонист Йоханнес Бё объявил о досрочном завершении сезона в Кубке мира.

«У меня не было времени для большого перерыва, поэтому сейчас я беру отпуск. Я готов и мотивирован работать следующие четыре года до Олимпиады 2026 года», — цитирует Бё NRK.

Напомним, что на Олимпиаде в Пекине биатлонист выиграл четыре золотые медали и одну бронзовую. Он является действующим победителем Большого хрустального глобуса. В нынешнем сезоне норвежец занимает только пятую строчку в общем зачёте.

Ранее сообщалось, что российские биатлонисты отстранены от участия в юниорском ЧМ в США.