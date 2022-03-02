Российские биатлонисты отстранены от участия в юниорском ЧМ в США
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«Накануне организаторы соревнований уведомили нашу команду о том, что Исполком IBU принял решение отстранить сборную России от дальнейшего участия в мировом первенстве», — сообщили в Союзе биатлонистов России.
Напомним, что СБР объявил об отказе россиян от участия в дальнейших этапах Кубка мира по биатлону. Отмечалось, что биатлонисты недовольны решением IBU. Союз объявил, что россияне будут соревноваться на этапах Кубка мира и Кубка IBU в нейтральном статусе.
Ранее Халили рассказал о дружной атмосфере в сборной России.