Российские биатлонисты отстранены от участия в юниорском ЧМ в США

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Биатлонисты юниорской сборной России не выступят в эстафетных гонках на чемпионате мира в Солджер-Холлоу (США).
Российские биатлонисты отстранены от участия в юниорском ЧМ в США
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«Накануне организаторы соревнований уведомили нашу команду о том, что Исполком IBU принял решение отстранить сборную России от дальнейшего участия в мировом первенстве», — сообщили в Союзе биатлонистов России.

Напомним, что СБР объявил об отказе россиян от участия в дальнейших этапах Кубка мира по биатлону. Отмечалось, что биатлонисты недовольны решением IBU. Союз объявил, что россияне будут соревноваться на этапах Кубка мира и Кубка IBU в нейтральном статусе.

Ранее Халили рассказал о дружной атмосфере в сборной России.

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