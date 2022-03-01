FIB отменила ЧМ-2022 по хоккею с мячом в Сыктывкаре
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«Решение касается проведения чемпионата мира среди мужчин в Сыктывкаре и мирового первенства среди юношей в Кемерово», — сообщает пресс-служба FIB.
Сборные России также не смогут принять участие в чемпионатах мира среди женщин и девочек в Швеции.
Напомним, что IIHF 28 февраля объявила об отстранении сборных России и Белоруссии от участия в международных матчах на неопределённый срок. Также стало известно о лишении России права на проведение молодёжного чемпионата мира 2023 года.
Ранее в IIHF попросили не называть санкциями решения по России.