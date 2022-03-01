FIB отменила ЧМ-2022 по хоккею с мячом в Сыктывкаре

Руководство Международной федерации хоккея с мячом (FIB) приняло решение не проводить чемпионата мира 2022 года в России.

«Решение касается проведения чемпионата мира среди мужчин в Сыктывкаре и мирового первенства среди юношей в Кемерово», — сообщает пресс-служба FIB.

Сборные России также не смогут принять участие в чемпионатах мира среди женщин и девочек в Швеции.

Напомним, что IIHF 28 февраля объявила об отстранении сборных России и Белоруссии от участия в международных матчах на неопределённый срок. Также стало известно о лишении России права на проведение молодёжного чемпионата мира 2023 года.

Ранее в IIHF попросили не называть санкциями решения по России.