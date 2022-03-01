ТАСС: в IIHF попросили не называть санкциями решения по России
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«IIHF не считает меры по отношению к России санкциями и в обращении к членам совета IIHF просит не употреблять этот термин», — цитирует ТАСС источник.
Подчёркивается, что все решения связаны исключительно с безопасностью участников предстоящих турниров, в том числе и хоккеистов сборных России разных возрастов.
IIHF 28 февраля объявила об отстранении сборных России и Белоруссии от участия в международных матчах на неопределённый срок. Также стало известно о лишении России права на проведение молодёжного чемпионата мира 2023 года.
При этом IIHF не стала переносить чемпионат мира 2023 года из Санкт-Петербурга.
Ранее сообщалось, что IIHF не рассматривала вопрос о лишении ФХР членства в федерации.