ТАСС: в IIHF попросили не называть санкциями решения по России

Международная федерация хоккея на льду (IIHF) прокомментировала свои решения в отношении России.

«IIHF не считает меры по отношению к России санкциями и в обращении к членам совета IIHF просит не употреблять этот термин», — цитирует ТАСС источник.

Подчёркивается, что все решения связаны исключительно с безопасностью участников предстоящих турниров, в том числе и хоккеистов сборных России разных возрастов.

IIHF 28 февраля объявила об отстранении сборных России и Белоруссии от участия в международных матчах на неопределённый срок. Также стало известно о лишении России права на проведение молодёжного чемпионата мира 2023 года.

При этом IIHF не стала переносить чемпионат мира 2023 года из Санкт-Петербурга.

Ранее сообщалось, что IIHF не рассматривала вопрос о лишении ФХР членства в федерации.