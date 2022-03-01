ТАСС: IIHF не рассматривала вопрос о лишении ФХР членства в федерации
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«Тема о лишении ФХР членства в IIHF на заседании 28 февраля не поднималась», — цитирует ТАСС источник.
Также подчеркивается, что IIHF не рассматривал вопрос о переносе чемпионата мира 2023 года из Санкт-Петербурга.
IIHF 28 февраля объявила об отстранении сборных России и Белоруссии от участия в международных матчах на неопределённый срок. Также стало известно о лишении России права на проведение молодёжного чемпионата мира 2023 года.
Ранее в ФХР сообщили, что обжалуют решение Совета IIHF в CAS.