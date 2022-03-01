Члены комиссии спортсменов ОКР отказались от участия в совещании руководства МОК

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Члены комиссии спортсменов Олимпийского комитета России (ОКР) приняли решение не принимать участия в совещании руководства Международного олимпийского комитета (МОК).
Члены комиссии спортсменов ОКР отказались от участия в совещании руководства МОК
  • РИА Новости
  • © Евгений Одиноков

«Прежде всего, мы расцениваем рекомендации МОК как дискриминацию по национальному признаку. Комиссия спортсменов ОКР приняла единогласное решение отказаться от участия в данном совещании», — сообщает пресс-служба ОКР.

В ОКР видят признаки трансформации международного спорта в инструмент политических игр. Подчёркивается, что МОК все решения принимал под мощным давлением извне со стороны сил далеких от понимания принципов целостности олимпийского движения и невмешательства политики в спорт.

Совещание руководства МОК с комиссиями спортсменов НОКов 1 марта обсудят ранее принятые рекомендаций по порядку участию россиян в международных соревнованиях.

Напомним, что МОК не рекомендует допускать российских спортсменов к спортивным соревнованиям из-за политической обстановки, а также многие спортивные международные федерации запретили российским спортсменам выступать под своим флагом и с государственным гимном.

Ранее глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова прокомментировала рекомендации МОК.

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