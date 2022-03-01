FIS официально отстранила российских спортсменов от международных соревнований
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Согласно заявлению на официальном сайте FIS, сборные России и Белоруссии отстранены от участия в соревнованиях под эгидой федерации по соображениям безопасности.
Напомним, изначально FIS не собиралась отстранять российских и белорусских спортсменов от этапов Кубка мира, несмотря на требования спортивных федераций, в частности Ассоциации лыжного спорта Норвегии.
Ближайшие этапы Кубка мира по лыжным гонкам пройдут в норвежских Драммене и Осло.
Ранее Бородавко заявил, что норвежская федерация поставила ультиматум FIS.