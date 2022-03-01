FIS официально отстранила российских спортсменов от международных соревнований

Международная федерация лыжного спорта (FIS) выступила с заявлением по поводу участия россиян в этапах Кубка мира сезона-2021/22.

Согласно заявлению на официальном сайте FIS, сборные России и Белоруссии отстранены от участия в соревнованиях под эгидой федерации по соображениям безопасности.

Напомним, изначально FIS не собиралась отстранять российских и белорусских спортсменов от этапов Кубка мира, несмотря на требования спортивных федераций, в частности Ассоциации лыжного спорта Норвегии.

Ближайшие этапы Кубка мира по лыжным гонкам пройдут в норвежских Драммене и Осло.

Ранее Бородавко заявил, что норвежская федерация поставила ультиматум FIS.