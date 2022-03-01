Бородавко: норвежская федерация поставила ультиматум FIS

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал решение национальной команды досрочно завершить международный сезон.

«Норвежская сторона наотрез отказалась выполнять требования FIS. Она сказала, что, даже если международная федерация обяжет проводить соревнования с участием россиян, они откажутся от этапа. Норвежская федерация, по сути, поставила ультиматум FIS. Поэтому нам ничего не остаётся, как собирать вещи и улетать домой», — заявил Бородавко в интервью RT.

Ранее Клебо выиграл общий зачёт Кубка мира по лыжным гонкам.