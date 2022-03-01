Бородавко: норвежская федерация поставила ультиматум FIS

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Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал решение национальной команды досрочно завершить международный сезон.
Бородавко: норвежская федерация поставила ультиматум FIS
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

«Норвежская сторона наотрез отказалась выполнять требования FIS. Она сказала, что, даже если международная федерация обяжет проводить соревнования с участием россиян, они откажутся от этапа. Норвежская федерация, по сути, поставила ультиматум FIS. Поэтому нам ничего не остаётся, как собирать вещи и улетать домой», — заявил Бородавко в интервью RT.

Ранее Клебо выиграл общий зачёт Кубка мира по лыжным гонкам.

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