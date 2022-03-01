Клебо выиграл общий зачёт Кубка мира по лыжным гонкам
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Его ближайший преследователь россиянин Александр Большунов больше не выступит в сезоне на Кубке мира, поэтому математически Клебо досрочно выиграл общий зачёт.
Напомним, что Елена Вяльбе заявила об окончании международного сезона для российских лыжников. Команда в скором времени вернётся из Норвегии, где пройдут два ближайших этапа Кубка мира.
Ранее Бородавко заявил, что они уезжают из Норвегии и международный сезон для них завершён.