Клебо выиграл общий зачёт Кубка мира по лыжным гонкам

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Пятикратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Йоханнес Клебо досрочно победил в общем зачёте Кубка мира сезона-2021/22.
Клебо выиграл общий зачёт Кубка мира по лыжным гонкам
  • Gettyimages.ru
  • © Federico Modica/NordicFocus

Его ближайший преследователь россиянин Александр Большунов больше не выступит в сезоне на Кубке мира, поэтому математически Клебо досрочно выиграл общий зачёт.

Напомним, что Елена Вяльбе заявила об окончании международного сезона для российских лыжников. Команда в скором времени вернётся из Норвегии, где пройдут два ближайших этапа Кубка мира.

Ранее Бородавко заявил, что они уезжают из Норвегии и международный сезон для них завершён.

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