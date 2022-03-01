Клебо выиграл общий зачёт Кубка мира по лыжным гонкам

Пятикратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Йоханнес Клебо досрочно победил в общем зачёте Кубка мира сезона-2021/22.

Его ближайший преследователь россиянин Александр Большунов больше не выступит в сезоне на Кубке мира, поэтому математически Клебо досрочно выиграл общий зачёт.

Напомним, что Елена Вяльбе заявила об окончании международного сезона для российских лыжников. Команда в скором времени вернётся из Норвегии, где пройдут два ближайших этапа Кубка мира.

Ранее Бородавко заявил, что они уезжают из Норвегии и международный сезон для них завершён.