Бородавко: мы уезжаем из Норвегии, и международный сезон для нас завершён
- РИА Новости
- © Владимир Астапкович
«Мы уезжаем из Норвегии, и международный сезон для нас завершён», — цитирует NRK.
Норвежская ассоциация лыжного спорта проинформировала Международную федерацию лыжного спорта (FIS) о том, что этапы Кубка мира в Норвегии пройдут без российских и белорусских спортсменов. Это решение принято независимо от того, к какому вердикту придёт FIS.
Ранее Матыцин призвал спокойно оценить рекомендации МОК и решения спортивных федераций.