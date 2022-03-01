Бородавко: мы уезжаем из Норвегии, и международный сезон для нас завершён

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Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко заявил, что российские спортсмены завершили международный сезон.
Бородавко: мы уезжаем из Норвегии, и международный сезон для нас завершён
  • РИА Новости
  • © Владимир Астапкович

«Мы уезжаем из Норвегии, и международный сезон для нас завершён», — цитирует NRK.

Норвежская ассоциация лыжного спорта проинформировала Международную федерацию лыжного спорта (FIS) о том, что этапы Кубка мира в Норвегии пройдут без российских и белорусских спортсменов. Это решение принято независимо от того, к какому вердикту придёт FIS.

Ранее Матыцин призвал спокойно оценить рекомендации МОК и решения спортивных федераций.

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