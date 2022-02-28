Мостовой о решении ФИФА и УЕФА: хуже не бывает

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Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой высказался о решении ФИФА и УЕФА об исключении команды из Лиги Европы.

«Беда не приходит одна: перенесли финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга, сначала перенесли матч «Спартака» на нейтральное поле, а теперь отстранение. Надеюсь, хуже не станет. Куда уж хуже? Хуже не бывает. Надеемся лишь на то, что скоро это прекратится», — цитирует Мостового «Чемпионат»

Напомним, ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и отечественные клубы от международных соревнований из-за ситуации на Украине.

«Спартак» занял первое место в группе ЛЕ с «Наполи», «Лестером» и «Легией». Благодаря этому он пробился в 1/8 турнира. По результатам жеребьёвки российский коллектив должен был на этой стадии сыграть с «Лейпцигом».

Ранее бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис подверг критике ФИФА и УЕФА за отстранение сборной России.

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