Канчельскис подверг критике ФИФА и УЕФА за отстранение сборной России

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис отреагировал на решение ФИФА и УЕФА в отношении отечественных клубов и национальной команды.

«Нельзя политику совмещать со спортом, а они это делают. Политики — это политики, а спортсмены — это спортсмены. Я даже не знаю, что делать в этой ситуации. Надеюсь, ситуация разрешится в ближайшее время. Конечно, очень жаль. При чём здесь сборная? Дайте ей сыграть. Остаётся только надеяться на лучшее. Ситуация очень печальная», — цитирует Канчельскиса «Спорт-Экспресс».

ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и отечественные клубы от международных соревнований из-за ситуации на Украине. Причём 27 февраля ФИФА запретила проведение международных матчей на территории России, а также обязала российскую сборную выступать в матчах под эгидой ФИФА без флага и гимна, под наименованием «Сборная РФС».

Напомним, Польша, Швеция и Чехия отказались от проведения стыковых матчей чемпионата мира 2022 года с Россией.

Ранее полузащитник футбольного клуба «Химки» Денис Глушаков заявил, что спорт должен оставаться вне политики.