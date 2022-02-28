Глушаков о решении ФИФА: спорт должен оставаться вне политики

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Полузащитник футбольного клуба «Химки» Денис Глушаков прокомментировал решение ФИФА и УЕФА об отстранении российских клубов и сборных от международных соревнований.
Глушаков о решении ФИФА: спорт должен оставаться вне политики
  • РИА Новости

«Я не хочу лезть в эти вопросы. Спорт всегда должен оставаться вне политики, но, к сожалению, сегодня этого не происходит. Я же как любил футбол, так и продолжаю любить футбол. С удовольствием пинаю пятнистого на профессиональном уровне и готов это делать спустя много лет, когда завершу карьеру», — цитирует Глушакова «Матч ТВ».

Напомним, что ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и отечественные клубы от международных соревнований из-за ситуации на Украине. В связи с этим сборная России не сможет принять участие на чемпионате мира в Катаре.

Ранее главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин остался разочарован решением ФИФА в отношении сборной России.

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