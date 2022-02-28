Карпин остался разочарован решением ФИФА в отношении сборной России

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Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин отреагировал на информацию об отстранении национальной команды от международных соревнований.
Карпин остался разочарован решением ФИФА в отношении сборной России
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  • © Anadolu Agency

«Сказать, что тренерский штаб сборной России разочарован решением ФИФА, — значит ничего не сказать. Естественно, рассчитывали, что победитель нашей четвёрки определится на футбольном поле. Очень жаль ребят, которые мечтали сыграть на ЧМ-2022 и теперь лишились этой надежды. Надеюсь, что санкции ФИФА и УЕФА удастся побыстрее отменить — и российский футбол вернётся на международную арену», — приводит слова Карпина пресс-служба РФС.

Напомним, ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и отечественные клубы от международных соревнований из-за ситуации на Украине. Причём 27 февраля ФИФА запретила проведение международных матчей на территории России, а также обязала российскую сборную выступать в матчах под эгидой ФИФА без флага и гимна, под наименованием «Сборная РФС».

Напомним, Польша, Швеция и Чехия отказались от проведения стыковых матчей чемпионата мира 2022 года с Россией.

Ранее экс-футболист «Спартака» Евгений Ловчев назвал безобразным решение ФИФА и УЕФА в отношении России.

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