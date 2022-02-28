Ловчев назвал безобразным решение ФИФА и УЕФА в отношении России

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал решение ФИФА и УЕФА в отношении российских клубов и сборной.

«Безобразное решение. Всю жизнь нам говорили, что спорт вне политики, а сейчас так поступают. Только таким характером, как у Большунова, — выходить, доказывать, обыгрывать и завоевывать медали. Другого пути нет», — цитирует Ловчева «Спорт-Экспресс».

По его мнению, теперь игрокам нужно отыскивать мотивацию в своей любви к футболу.

«В сложившейся ситуации наши футболисты должны ещё лучше играть, чтобы зрителю давать отдушину», — добавил эксперт.

Напомним, что ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и отечественные клубы от международных соревнований из-за ситуации на Украине. В том числе из Лиги Европы был исключён «Спартак».

Ранее сообщалось, что «Спартак» выступил с заявлением по поводу исключения из Лиги Европы.