FIFPro призвала ФИФА аннулировать контракты легионеров в РПЛ 

Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) призвала ФИФА предоставить всем легионерам клубов РПЛ право расторгнуть действующие контракты без выплаты неустойки.

«Мы призвали ФИФА сделать это. Необходимо задействовать эту меру как можно скорее. Обостряющийся конфликт кажется нам поводом для того, чтобы дать игрокам возможность расторгнуть контракт без выплаты компенсации клубу. Мы сейчас это обсуждаем с ФИФА», — приводит слова члена совета директоров FIFPro Луиса Эверарда издание Voetbal International.

Он отметил, что два года назад ФИФА уже корректировала свои правила в связи с коронавирусом, а значит, сможет и сейчас.

«Учитывая крайне тревожную ситуацию, мы считаем, что игрокам должна быть предоставлена свобода выезда из страны», — добавил Эверард.

ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и отечественные клубы от международных соревнований из-за ситуации на Украине. Причём 27 февраля ФИФА запретила проведение международных матчей на территории России, а также обязала российскую сборную выступать в матчах под эгидой ФИФА без флага и гимна, под наименованием «Сборная РФС».

Ранее бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис подверг критике ФИФА и УЕФА за отстранение сборной России.