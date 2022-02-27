Испания предлагает Евросоюзу исключить российские команды из еврокубков

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Глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес предложил Европейскому союзу исключить российские команды из европейских соревнований.
Испания предлагает Евросоюзу исключить российские команды из еврокубков
  • © Horacio Villalobos/Corbis via Getty Images

«Мы будем предлагать и другие меры в отношении России. Например, исключение российских команд из еврокубков», — приводит слова Альбареса Antena3. 

Единственным российским футбольным клубом в еврокубках в этом сезоне остался «Спартак».

«Спартак» занял первое место в группе ЛЕ с «Наполи», «Лестером» и «Легией». Благодаря этому он пробился в 1/8 турнира. По результатам жеребьёвки российский коллектив должен на этой стадии сыграть с немецким «Лейпцигом». Первый матч состоится в Лейпциге 10 марта. Ответная встреча — 17 марта на нейтральном поле. 

Ранее в Госдуме высказались о возможном исключении российских клубов из еврокубков.

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