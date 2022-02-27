Испания предлагает Евросоюзу исключить российские команды из еврокубков
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«Мы будем предлагать и другие меры в отношении России. Например, исключение российских команд из еврокубков», — приводит слова Альбареса Antena3.
Единственным российским футбольным клубом в еврокубках в этом сезоне остался «Спартак».
«Спартак» занял первое место в группе ЛЕ с «Наполи», «Лестером» и «Легией». Благодаря этому он пробился в 1/8 турнира. По результатам жеребьёвки российский коллектив должен на этой стадии сыграть с немецким «Лейпцигом». Первый матч состоится в Лейпциге 10 марта. Ответная встреча — 17 марта на нейтральном поле.
Ранее в Госдуме высказались о возможном исключении российских клубов из еврокубков.