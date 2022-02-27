Przeglad Sportowy: Польша, Швеция и Чехия требуют исключить Россию из отбора ЧМ-2022

Сборные Польши, Швеции и Чехии требуют от Международной федерации футбола (ФИФА) исключить команду России из стыковых матчей чемпионата мира 2022 года в Катаре.

Как сообщает Przeglad Sportowy, министр спорта Польши Камиль Бортничук 1 или 2 марта проведёт встречу с президентом ФИФА Джанни Инфантино и постарается его убедить отменить стыковой матч с Россией. Данное предложение поддерживают футбольные федерации Швеции и Чехии.

Напомним, Польша, Швеция и Чехия отказались от проведения матча с Россией из-за ситуации на Украине.

Запланировано, что Россия должна сыграть с Польшей 24 марта, а победитель спустя пять дней встретится либо со Швецией, либо с Чехией.

Ранее спортивный юрист Артём Пацев высказался по ситуации с отказом сборных Польши, Чехии и Швеции играть с командой России.