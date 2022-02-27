Юрист — о решении по сборной России: ФИФА может не последовать регламенту

Спортивный юрист Артём Пацев высказался по ситуации с отказом сборных Польши, Чехии и Швеции играть с командой России в квалификационном турнире чемпионата мира по футболу 2022 года.

«Сейчас может произойти всё что угодно. Регламентные нормы могут как применяться, так и не применяться, в зависимости от трактовки арбитрами принципа справедливости», — цитирует Пацева РИА Новости.

По его словам, нечто подобное произошло с награждением призёров Олимпиады 2022 года по фигурному катанию в командном турнире.

Пацев уточнил, что, по регламенту, Польше и Швеции должно быть записано техническое поражение. Однако он усомнился, что ФИФА будет следовать правилам.

Футбольный союз Польши (PZPN) сообщил, что сборная Польши отказывается в марте играть с командой России в стыках ЧМ-2022. Такое же решение приняла Чешская футбольная ассоциация (FАСR). К ним присоединилась Швеция.

Ранее Александр Мостовой призвал дождаться решения ФИФА по стыковым матчам сборной России.