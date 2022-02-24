Колыванов — о возможной отмене стыков сборной России: соперники хотят победить без борьбы

Бывший нападающий сборной России по футболу Игорь Колыванов высказался о возможной отмене матчей сборной России в стыковом турнире чемпионата мира 2022 года в Катаре.

«К сожалению, со странами из бывшего социалистического лагеря у нас постоянно возникают какие-то вопросы. Теперь к ним присоединилась Швеция. Дураку понятно, что они просто хотят получить преимущество. Люди надеются выиграть, не выходя на поле, и боятся приезжать к нам. Такой ерундой сейчас будут заниматься все, только бы не прилетать в Россию. Конечно, в данной ситуации соперники просто решили докопаться и найти повод не ехать. По идее, спорт должен оставаться вне политики, но постоянно случаются непонятные эксцессы. Поляки так вообще начали поднимать эту тему ещё несколько дней назад», — заявил в беседе с RT Колыванов.

По его словам, от европейцев можно ожидать всего.

«Сборная России согласно жеребьёвке заслуженно получила право провести стыки дома. Так почему она должна лишаться его? Это выглядит как желание вставить палки в колёса. Речь не только о футболе, можно вспомнить недавно завершившуюся Олимпиаду», — добавил он.

Чехия, Польша и Швеция намерены отказаться от матчей со сборной России в стыковом турнире. Команда Валерия Карпина в полуфинале должна в марте встретится с Польшей, а в случае успеха провести игру с победителем противостояния Швеция — Чехия.

Ранее Вячеслав Колосков заявил, что не видит оснований отменять стыковые матчи ЧМ-2022 сборной России.