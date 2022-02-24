Колосков не видит оснований отменять стыковые матчи ЧМ-2022 сборной России

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков прокомментировал возможную отмену матчей с участием сборной России в стыковом турнире чемпионата мира 2022 года.

«Я не знаю, что думают в УЕФА по этому поводу. Но есть чёткие правила, которые изложены в уставе организации. Они предполагают выполнение национальными ассоциациями определённых обязанностей. РФС является членом УЕФА и имеет права и обязанности. И все обязанности Российский футбольный союз выполняет в полной мере. Нет никаких оснований упрекать его в обратном. Например, страна-организатор международного матча обязана обеспечить безопасность участников и зрителей. Думаю, РФС с этой задачей справится. А главное на территории РФ военных действий не проводится, и никакой опасности нет. Поэтому я не понимаю, на каком основании УЕФА может занять сторону Польши, Швеции и Чехии», — заявил RT Колосков.

По словам Колоскова, Россию стараются втянуть в политическую дискуссию.

Речь идёт о попытке свести всё к политической дискуссии. Дело даже не в поиске слабости. Этого надо всеми путями не допускать, поскольку УЕФА не является политической организацией. Это организация спортивная, работающая по нормам своего устава. И чётко в его рамках необходимо действовать.

Ранее сообщалось, что Чехия, Польша и Швеция не хотят встречи с Россией в стыковых матчах за право сыграть на ЧМ-2022.