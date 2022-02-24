Пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо выступил против проведения финала Кубка мира в Тюмени из-за обострившейся политической ситуации в России.

«Надо перенести финал Кубка мира, проведение которого было запланировано в России. Я ожидаю, что FIS будет действовать сегодня. Лично у меня нет планов ехать соревноваться в страну, которая вторгается в другую страну», — цитирует Клебо VG.

Финал Кубка мира в Тюмени запланирован с 18 по 20 марта. Напомним, что Клебо на Олимпиаде в Пекине выиграл две золотые медали в спринте и командном спринте.

Ранее МОК заявил, что осуждает нарушение олимпийского перемирия российским правительством.