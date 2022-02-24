В ЦСКА сообщили, что команда сегодня вернётся в Россию

Московский ЦСКА возвращается в столицу России после зимних сборов в Турции.

«Команда завершила зимние сборы и готовится к вылету из Турции. Вечером армейцы должны прилететь в Москву», — передаёт пресс-служба ЦСКА.

Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ», которая владеет 77,63% акций ЦСКА, попала под санкции со стороны Министерства финансов США. Данное решение американского правительства обусловлено конфликтом России с Украиной из-за признания Владимиром Путиным суверенитета ДНР и ЛНР.

В рамках 19-го тура РПЛ ЦСКА сыграет со «Спартаком» 26 февраля в 19:00 мск.

Ранее сообщалось, что УЕФА соберёт экстренное заседание исполкома по ситуации с Россией и Украиной.