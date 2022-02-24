УЕФА соберёт экстренное заседание исполкома по ситуации с Россией и Украиной

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) решил созвать внеочередное заседание исполнительного комитета.

Заседание будет посвящено ситуации между Россией и Украиной, оно пройдёт 25 февраля.

Напомним, что возобновление чемпионата под угрозой срыва из-за введённого в отдельных субъектах России режима чрезвычайной ситуации. Старт 19-го тура РПЛ запланирован на 26 февраля.

На Украине введён режим военного положения. Чемпионат страны по футболу был приостановлен.

Ранее в Госдуме отреагировали на возможный перенос 19-го тура РПЛ.