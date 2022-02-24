УЕФА соберёт экстренное заседание исполкома по ситуации с Россией и Украиной
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Заседание будет посвящено ситуации между Россией и Украиной, оно пройдёт 25 февраля.
Напомним, что возобновление чемпионата под угрозой срыва из-за введённого в отдельных субъектах России режима чрезвычайной ситуации. Старт 19-го тура РПЛ запланирован на 26 февраля.
На Украине введён режим военного положения. Чемпионат страны по футболу был приостановлен.
Ранее в Госдуме отреагировали на возможный перенос 19-го тура РПЛ.