УЕФА соберёт экстренное заседание исполкома по ситуации с Россией и Украиной

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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) решил созвать внеочередное заседание исполнительного комитета.
УЕФА соберёт экстренное заседание исполкома по ситуации с Россией и Украиной
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Заседание будет посвящено ситуации между Россией и Украиной, оно пройдёт 25 февраля.

Напомним, что возобновление чемпионата под угрозой срыва из-за введённого в отдельных субъектах России режима чрезвычайной ситуации. Старт 19-го тура РПЛ запланирован на 26 февраля. 

На Украине введён режим военного положения. Чемпионат страны по футболу был приостановлен.

Ранее в Госдуме отреагировали на возможный перенос 19-го тура РПЛ.

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