Туктамышева рассказала, за кого болела на Олимпиаде-2022
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«Я не могу выделить кого-то одного. Болела за всех, хотела, чтобы все хорошо выступили. Единственное, болела за пару Тарасова — Морозов, потому что Женя — моя подруга», — цитирует Туктамышеву Cosmopolitan.
Спортивная пара Евгения Тарасова — Владимир Морозов завоевала серебро в личном турнире на Олимпиаде в Пекине. Туктамышева не попала в сборную России, оставшись запасной на международные старты.
Ранее сообщалось, что Трусова возобновила тренировки в «Хрустальном».