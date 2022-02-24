Туктамышева рассказала, за кого болела на Олимпиаде-2022

Чемпионка мира и Европы 2015 года по фигурному катанию Елизавета Туктамышева рассказала, за кого болела на Олимпиаде в Пекине.

«Я не могу выделить кого-то одного. Болела за всех, хотела, чтобы все хорошо выступили. Единственное, болела за пару Тарасова — Морозов, потому что Женя — моя подруга», — цитирует Туктамышеву Cosmopolitan.

Спортивная пара Евгения Тарасова — Владимир Морозов завоевала серебро в личном турнире на Олимпиаде в Пекине. Туктамышева не попала в сборную России, оставшись запасной на международные старты.

Ранее сообщалось, что Трусова возобновила тренировки в «Хрустальном».