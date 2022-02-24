Объявлена причина переноса турнира ATP 250 из Санкт-Петербурга в Нур-Султан

Организаторы турнира категории ATP 250 в Санкт-Петербурге объяснили причину переноса турнира в Нур-Султан.

Санкт-Петербург претендует на новый статус и готов приобрести права на турнир АТР 500 или АТР 1000.

«При изменении статуса турнира на более высокий, по правилам АТР, мы не могли сохранить за собой лицензию на турнир АТР 250, поэтому неделя теннисного календаря была передана нашим партнёрам в Казахстан», — говорится в официальном заявлении.

23 февраля Ассоциация теннисистов-профессионалов (АТР) сообщила о переносе мужского турнира категории ATP 250 из Санкт-Петербурга в Нур-Султан. Соревнования в Нур-Султане пройдут с 19 по 25 сентября.

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