Джокович поддержал Медведева, который выступил с эмоциональной речью после Australian Open

Сербский теннисист Новак Джокович, первая ракетка мира, поддержал россиянина Даниила Медведева после поражения в Открытом чемпионате Австралии 2022 года.

«Я понимаю его. Мы с ним говорили. После матча мы переписывались. Мне очень жаль, что он испытывал такие эмоции, ведь внутренний ребёнок в каждом из нас и есть причина, почему мы играем в теннис», — цитирует Джоковича Tennis Head.

После поражения Медведев эмоционально обратился к людям, заявив, что ребёнок внутри него мечтает о победах. На турнире теннисист столкнулся с негативной реакцией трибун.

Напомним, что испанец Рафаэль Надаль обыграл Медведева в пятисетовом матче со счётом 2:6, 6:7 (5:7), 6:4, 6:4, 7:5 в финале Открытого чемпионата Австралии 2022 года. Встреча продолжалась пять часов 24 минуты.

Ранее Медведев заявил, что условия в Мексике весьма непростые, даже ночью жарко.