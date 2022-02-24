Джокович поддержал Медведева, который выступил с эмоциональной речью после Australian Open

Короткая ссылка
Сербский теннисист Новак Джокович, первая ракетка мира, поддержал россиянина Даниила Медведева после поражения в Открытом чемпионате Австралии 2022 года.
Джокович поддержал Медведева, который выступил с эмоциональной речью после Australian Open
  • ©Martin Dokoupil/Getty Images

«Я понимаю его. Мы с ним говорили. После матча мы переписывались. Мне очень жаль, что он испытывал такие эмоции, ведь внутренний ребёнок в каждом из нас и есть причина, почему мы играем в теннис», — цитирует Джоковича Tennis Head.

После поражения Медведев эмоционально обратился к людям, заявив, что ребёнок внутри него мечтает о победах. На турнире теннисист столкнулся с негативной реакцией трибун.

Напомним, что испанец Рафаэль Надаль обыграл Медведева в пятисетовом матче со счётом 2:6, 6:7 (5:7), 6:4, 6:4, 7:5 в финале Открытого чемпионата Австралии 2022 года. Встреча продолжалась пять часов 24 минуты.

Ранее Медведев заявил, что условия в Мексике весьма непростые, даже ночью жарко.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить