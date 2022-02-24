Медведев: условия в Мексике весьма непростые, даже ночью жарко

Российский теннисист Даниил Медведев рассказал о трудностях турнира категории ATP 500 в Акапулько (Мексика).

«Мне повезло, что я два дня подряд не играл в полночь, как некоторые другие теннисисты. Условия здесь весьма непростые, очень высокая влажность. Даже ночью очень жарко», — цитирует теннисиста пресс-служба АТР.

В матче второго круга россиянин обыграл представителя Испании Пабло Андухара. Встреча завершилась со счётом 6:1, 6:2 в пользу Медведева. Продолжительность матча составила 1 час 4 минуты.

Ранее Потапова проиграла Шмидловой в 1/8 финала на турнире в Гвадалахаре.