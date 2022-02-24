Директор «Самбо-70» трогательно обратился к Тутберидзе

Президент центра «Самбо-70» Ренат Лайшев обратился к российскому тренеру Этери Тутберидзе в день её рождения.

«Вы уникальная женщина — красивая, талантливая, умная, успешная. Весь мир восхищается программами и результатами ваших воспитанников на протяжении многих лет!» — написал Лайшев.

Он также поздравил Тутберидзе с успешным выступлением её учеников на Олимпиаде в Пекине. Подопечные тренера принесли сборной России четыре медали (две золотые и две серебряные). Анна Щербакова выиграла олимпийское золото в личном турнире, Александра Трусова завоевала серебро. Пара Евгения Тарасова — Владимир Морозов в соревнованиях пар заняла второе место. Камила Валиева в командном турнире выиграла золотую медаль.

Ранее Квителашвили, который тренируется в группе Этери Тутберидзе, рассказал о характере своей наставницы.