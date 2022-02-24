Квителашвили: Тутберидзе — сильный человек, она сдерживает себя во многих моментах

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Грузинский фигурист Морис Квителашвили, который тренируется в группе Этери Тутберидзе, рассказал о характере своей наставницы.
Квителашвили: Тутберидзе — сильный человек, она сдерживает себя во многих моментах
  • AP
  • © David J. Phillip

«Сильный она человек. Я вижу, как она скрывает свои сильные эмоции, сдерживает себя во многих моментах. Пример такой приведу — с произвольной в женском одиночном в Пекине. Но даже тогда она не переставала шутить, держалась», — цитирует Квителашвили «Матч ТВ».

Он добавил, что даже он не выдержал и заплакал после выступлений Анны Щербаковой, Александры Трусовой и Камилы Валиевой на Олимпиаде в Пекине. Он отметил, что из такой непростой ситуации Тутберидзе умеет извлекать положительную энергию.

Напомним, что победу на Олимпиаде в Пекине праздновала Анна Щербакова. Серебро завоевала Александра Трусова. Камила Валиева заняла только четвёртое место. Все трое являются воспитанницами Тутберидзе.

Ранее фигурист Квителашвили признался, что с тревогой воспринимает скандальную историю с Валиевой.

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