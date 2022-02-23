Фигурист Квителашвили признался, что с тревогой воспринимает скандальную историю с Валиевой

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Грузинский фигурист Морис Квителашвили, который тренируется в группе Этери Тутберидзе, высказался о скандальной ситуации с россиянкой Камилой Валиевой на Олимпиаде в Пекине.

«Не в моей компетенции обсуждать этот вопрос. Но если говорить про меня, то я эту историю воспринимаю с тревогой. Желаю, чтобы всё разрешилось лучшим образом для всех и все были довольны результатом. Потому что это правда очень тяжело», — цитирует Квителашвили «Матч ТВ».

На Олимпиаде в Пекине Валиева заняла четвёртое место в индивидуальном женском одиночном турнире, также она завоевала золото в составе сборной России в командных соревнованиях.

Напомним, что во время Игр по окончании командного турнира стало известно, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин. Спортивный арбитражный суд допустил 15-летнюю спортсменку к участию в личном турнире. При этом Международный олимпийский комитет (МОК) отменил награждение фигуристов по итогам командных соревнований и объявил, что отменит награждение в личном турнире, если на пьедестал попадёт Валиева.

Ранее народный артист России Александр Ширвиндт выразил мнение, что Валиева обрела мировую популярность благодаря допинговому скандалу.