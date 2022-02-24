Роналду эмоционально высказался о матче с «Атлетико» в Мадриде

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Португальский форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду посвятил пост матчу 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА с мадридским «Атлетико».
Роналду эмоционально высказался о матче с «Атлетико» в Мадриде
  • AP

«Всегда приятно вернуться в Мадрид, один из немногих городов в мире, который я научился называть домом. Отличные эмоции, футболисты и игра — это Лига чемпионов!» — написал Роналду в своём Instagram-аккаунте.

В рамках 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА мадридский «Атлетико» принимал на своём поле «Манчестер Юнайтед». Встреча завершилась ничейным счётом 1:1.

Ответная встреча пройдёт 15 марта в 23:00 мск в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд».

Ранее Медина заявил, что ЦСКА набрал хорошую форму и полностью готов к игре со «Спартаком».

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