Бобби Грин: даже когда Махачев побеждает досрочно — всё равно скучный
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«Ислам... он скучный. Даже когда побеждает досрочно — всё равно скучный. Он может быть чемпионским материалом, но всё равно остаётся скучным», — заявил Грин на медиадне к UFC Vegas 49.
Он также заявил, что россиянин списывает его со счетов, потому что идёт с хорошей победной серией.
Бойцы в ночь на 27 февраля проведут поединок на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата UFC Fight Night 202 в Лас-Вегасе.
Ранее российский и американский бойцы обменялись национальными флагами после поединка.