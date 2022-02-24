Бобби Грин: даже когда Махачев побеждает досрочно — всё равно скучный

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Американский боец смешанных единоборств Бобби Грин поделился ожиданиями от поединка с россиянином Исламом Махачевым на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата UFC Fight Night 202 в Лас-Вегасе.
Бобби Грин: даже когда Махачев побеждает досрочно — всё равно скучный
  • Gettyimages.ru
  • © Chris Unger

«Ислам... он скучный. Даже когда побеждает досрочно — всё равно скучный. Он может быть чемпионским материалом, но всё равно остаётся скучным», — заявил Грин на медиадне к UFC Vegas 49.

Он также заявил, что россиянин списывает его со счетов, потому что идёт с хорошей победной серией.

Бойцы в ночь на 27 февраля проведут поединок на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата UFC Fight Night 202 в Лас-Вегасе.

Ранее российский и американский бойцы обменялись национальными флагами после поединка.

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