Бобби Грин: даже когда Махачев побеждает досрочно — всё равно скучный

Американский боец смешанных единоборств Бобби Грин поделился ожиданиями от поединка с россиянином Исламом Махачевым на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата UFC Fight Night 202 в Лас-Вегасе.

«Ислам... он скучный. Даже когда побеждает досрочно — всё равно скучный. Он может быть чемпионским материалом, но всё равно остаётся скучным», — заявил Грин на медиадне к UFC Vegas 49.

Он также заявил, что россиянин списывает его со счетов, потому что идёт с хорошей победной серией.

Бойцы в ночь на 27 февраля проведут поединок на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата UFC Fight Night 202 в Лас-Вегасе.

Ранее российский и американский бойцы обменялись национальными флагами после поединка.