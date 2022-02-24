Роналду накричал на Де Хеа в матче Лиги чемпионов с «Атлетико»
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По итогам первого тайма «красные дьяволы» уступают со счётом 0:1. Единственный гол в матче на седьмой минуте забил Жоау Феликс.
В начале второго тайма лидер «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду не сдержал эмоций в адрес голкипера Давида Де Хеа. Форвард был недоволен тем, что вратарь не выносит на него мяч.
Ранее сообщалось, что УЕФА может перенести финал Лиги чемпионов в Мюнхен, Рим, Париж, Амстердам и Барселону.