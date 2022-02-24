Роналду накричал на Де Хеа в матче Лиги чемпионов с «Атлетико»

В рамках 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА мадридский «Атлетико» принимает на своём поле «Манчестер Юнайтед».

По итогам первого тайма «красные дьяволы» уступают со счётом 0:1. Единственный гол в матче на седьмой минуте забил Жоау Феликс.

В начале второго тайма лидер «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду не сдержал эмоций в адрес голкипера Давида Де Хеа. Форвард был недоволен тем, что вратарь не выносит на него мяч.

Ранее сообщалось, что УЕФА может перенести финал Лиги чемпионов в Мюнхен, Рим, Париж, Амстердам и Барселону.