Тарпищев рассказал, почему Хачанов проиграл Джоковичу

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев поделился впечатлениями от матча второго круга между россиянином Кареном Хачановым и сербом Новаком Джоковичем.

«Джокович сильнее и разнообразнее. Он в тактическом плане сейчас номер один, потому что играет по всему корту. Хачанов по сравнению с ним слабее. Это было прогнозируемо», — цитирует Тарпищева «Спорт-экспресс».

Россиянин Карен Хачанов уступил сербу Новаку Джоковичу в матче второго круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Дубае. Встреча продолжалась 1 час 37 минут и завершилась со счётом 3:6, 6:7 (2:7).

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