Семак: в матче с «Бетисом» нам важно сыграть надёжно в обороне
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«Завтра нам важно сыграть надёжно в обороне. Моменты будут там и там. Посмотрим, как сложится встреча. Я согласен, что в первом матче мы начали не очень убедительно», — цитирует Семака «Чемпионат».
В первом матче, прошедшем в Санкт-Петербурге, «Зенит» уступил «Бетису» со счётом 2:3. Ответная игра пройдёт 24 февраля в Севилье.
Ранее Боярский резко высказался о возможном исключении «Зенита» из еврокубков.