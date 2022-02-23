Семак: в матче с «Бетисом» нам важно сыграть надёжно в обороне

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от матча 1/16 финала Лиги Европы УЕФА с «Бетисом».

«Завтра нам важно сыграть надёжно в обороне. Моменты будут там и там. Посмотрим, как сложится встреча. Я согласен, что в первом матче мы начали не очень убедительно», — цитирует Семака «Чемпионат».

В первом матче, прошедшем в Санкт-Петербурге, «Зенит» уступил «Бетису» со счётом 2:3. Ответная игра пройдёт 24 февраля в Севилье.

Ранее Боярский резко высказался о возможном исключении «Зенита» из еврокубков.