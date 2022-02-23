Черевченко рассказал, что ему поступили предложения о работе из-за рубежа

Бывший главный тренер подмосковных «Химок» Игорь Черевченко поделился планами на будущее после увольнения из клуба.

«Пока отдохну от работы — чем больше, тем лучше. До конца сезона точно планирую отдохнуть. Предложения есть, пока их не рассматриваю. Переговоры есть, но пока не хочу, это не в России», — цитирует Черевченко ТАСС.

22 февраля стало известно о том, что «Химки» уволили Игоря Черевченко с поста главного тренера команды. Он работал в «Химках» с сентября 2020 года. В текущем сезоне команда занимает последнее место в турнирной таблице Российской премьер-лиги.

Новым тренером команды был назначен Сергей Юран.

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