Черевченко рассказал, что ему поступили предложения о работе из-за рубежа
- РИА Новости
«Пока отдохну от работы — чем больше, тем лучше. До конца сезона точно планирую отдохнуть. Предложения есть, пока их не рассматриваю. Переговоры есть, но пока не хочу, это не в России», — цитирует Черевченко ТАСС.
22 февраля стало известно о том, что «Химки» уволили Игоря Черевченко с поста главного тренера команды. Он работал в «Химках» с сентября 2020 года. В текущем сезоне команда занимает последнее место в турнирной таблице Российской премьер-лиги.
Новым тренером команды был назначен Сергей Юран.
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