У российских лыжниц отобрали золото в эстафете на юниорском ЧМ после просмотра фотофиниша

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У сборной России по лыжным гонкам отобрали победу в эстафете на юниорском чемпионате в норвежском Люгне после просмотра фотофиниша.
У российских лыжниц отобрали золото в эстафете на юниорском ЧМ после просмотра фотофиниша
  • РИА Новости

Изначально в протоколе россиянки опередили норвежек на 0,2 секунды, а потом отставание сократилось до 0,1 секунды. Однако после просмотра фотофиниша оказалось, что первыми пересекли финишную линию представительницы Норвегии, а отрыв России составил 0,1 секунды.  

Причём российские лыжницы успели порадоваться победе.

В составе национальной команды выступали Евгения Крупицкая, Дарья Непряева, Анна Кожинова и Елизавета Бекишева.

Ранее сообщалось, что российские лыжницы завоевали серебро в эстафете на ЧМ среди юниоров.

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