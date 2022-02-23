У российских лыжниц отобрали золото в эстафете на юниорском ЧМ после просмотра фотофиниша
- РИА Новости
Изначально в протоколе россиянки опередили норвежек на 0,2 секунды, а потом отставание сократилось до 0,1 секунды. Однако после просмотра фотофиниша оказалось, что первыми пересекли финишную линию представительницы Норвегии, а отрыв России составил 0,1 секунды.
Причём российские лыжницы успели порадоваться победе.
В составе национальной команды выступали Евгения Крупицкая, Дарья Непряева, Анна Кожинова и Елизавета Бекишева.
Ранее сообщалось, что российские лыжницы завоевали серебро в эстафете на ЧМ среди юниоров.