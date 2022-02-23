Медведев считает, что его шансы стать первой ракеткой мира во многом зависят от Джоковича

Российский теннисист Даниил Медведев оценил свои шансы обогнать серба Новака Джоковича в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) и стать первой ракеткой мира.

«Что касается гонки за первое место рейтинга, я бы, может, чуть больше думал об этом, если бы Новак не играл. Если Новак выиграет турнир, сыграет хорошо, я не стану первой ракеткой», — приводит слова Медведева РИА Новости.

Он отметил, что у представителей «Большой тройки» всегда большие шансы на победу на том или ином турнире, если они участвуют в соревнованиях. При этом россиянин осознаёт, что может достичь значимого результат, если наберёт определённое количество очков в ближайшие недели.

«Надо выигрывать как можно больше матчей, и тогда можно будет стать первым», — подчеркнул Медведев.

У лидирующего в рейтинге ATP Джоковича 8875 очков, в то время как у занимающего второе место российского спортсмена — 8435.

Ранее сообщалось, что Медведев победил француза Бенуа Пэра и вышел во второй раунд турнира ATP в Акапулько.