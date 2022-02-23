Медведев: стать номером один в рейтинге АТР вполне возможно

Россиянин Даниил Медведев заявил о цели стать первым номером рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР).

«Я никогда не прошу людей поддерживать меня. Я сам делаю свои ошибки и всегда стараюсь исправлять их. В молодости я куда больше мечтал стать номером один, чем сейчас. Сейчас я не мечтаю об этом, а работаю, чтобы достичь этого. Это не то, чего я очень хочу, однако стать номером один вполне возможно. Это цель, при которой я постараюсь хорошо сыграть в двух-трёх турнирах. Если у меня не выйдет, это будет не из-за того, что я не старался», — приводит слова Медведева Abierto Mexicano.

В настоящий момент россиянин является второй ракеткой мира. Возглавляет рейтинг серб Новак Джокович.

Ранее сообщалось, что Медведев победил Пэра и вышел во второй раунд турнира ATP в Акапулько.