Гол Тренина помог «Нэшвиллу» победить «Флориду» в матче НХЛ

Короткая ссылка
В рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нэшвилл Предаторз» одержал победу над «Флорида Пантерз».
Гол Тренина помог «Нэшвиллу» победить «Флориду» в матче НХЛ
  • AP

Встреча, проходившая в «Би-Би-энд-Ти-центре» в Санрайзе, завершилась победой гостей со счётом 6:4.

В составе «Нэшвилла» отличились Таннер Жанно (дважды), Филип Форсберг, Роман Йози, Яков Тренин и Микаэль Гранлунд.

У проигравших забрасывали Сэм Райнхарт, Радко Гудас, Аарон Экблад и Сэм Беннетт. Российский вратарь Сергей Бобровский отразил 27 бросков из 32.

Ранее сообщалось, что Медведев победил Пэра и вышел во второй раунд турнира ATP в Акапулько.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить