Гол Тренина помог «Нэшвиллу» победить «Флориду» в матче НХЛ

В рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нэшвилл Предаторз» одержал победу над «Флорида Пантерз».

Встреча, проходившая в «Би-Би-энд-Ти-центре» в Санрайзе, завершилась победой гостей со счётом 6:4.

В составе «Нэшвилла» отличились Таннер Жанно (дважды), Филип Форсберг, Роман Йози, Яков Тренин и Микаэль Гранлунд.

У проигравших забрасывали Сэм Райнхарт, Радко Гудас, Аарон Экблад и Сэм Беннетт. Российский вратарь Сергей Бобровский отразил 27 бросков из 32.

Ранее сообщалось, что Медведев победил Пэра и вышел во второй раунд турнира ATP в Акапулько.