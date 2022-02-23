Рублёв: зрители получили удовольствие от финала с Оже-Альяссимом в Марселе

Российский теннисист Андрей Рублёв поделился мнением о победе над канадцем Феликсом Оже-Альяссимом в финале турнира в Марселе.

«С Феликсом я провёл самый качественный матч за неделю? Да. И мне кажется, что финал получился очень зрелищным, болельщики получили удовольствие», — цитирует Рублёва «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что в минувшей игру было множество длинных и красивых розыгрышей, а преимущество постоянно переходило от одного теннисиста к другому.

«Во второй партии я вроде бы ушёл в отрыв, но Феликс смог вернуться в игру. Рад, что на тай-брейке я обошёлся без ошибок», — добавил россиянин.

В финале в Марселе Рублёв обыграл Оже-Альяссима со счётом 7:5, 7:6 (7:4). Для седьмой ракетки мира это первый титул в одиночном разряде в текущем сезоне.

Ранее Рублёв сообщил, где в этом году сыграет в паре с Хачановым и Карацевым.