Рублёв сообщил, где в этом году сыграет в паре с Хачановым и Карацевым

Российский теннисист Андрей Рублёв рассказал, когда в нынешнем сезоне сыграет в паре с соотечественниками Кареном Хачановым и Асланом Карацевым.

«С Кареном сыграем в Монте-Карло, с Асланом — в Индиан-Уэллсе. Дальше посмотрим», — цитирует Рублёва «Спорт-Экспресс».

В феврале Рублёв в паре с украинцем Денисом Молчановым выиграл турнир в Марселе, одолев в финале Рэйвена Клаасена из ЮАР и представителя Японии Бена Маклахлана со счётом 4:6, 7:5, 10:7. Также Андрей выиграл этот же турнир, но в одиночном разряде, победив канадца Феликса Оже-Альяссима — 7:5, 7:6 (7:4).

Ранее Рублёв рассказал, когда договорился сыграть в паре с Молчановым.