Рублёв рассказал, когда договорился сыграть в паре с украинским теннисистом Молчановым

Короткая ссылка
Российский теннисист Андрей Рублёв рассказал, когда договорился сыграть в паре с украинцем Денисом Молчановым на турнире в Марселе.
Рублёв рассказал, когда договорился сыграть в паре с украинским теннисистом Молчановым
  • AP
  • © Peter Dejong

«Знакомы очень давно. Наверное, с 2013 года. Пару договорились играть в январе. Но это одиночная история. Не скажу, что мы будем постоянно выступать вместе. Мой приоритет — одиночка. Не готов играть пару каждую неделю, на каждом турнире», — цитирует Рублёва «Спорт-Экспресс».

Он признался, что игра в паре его истощает, а в одиночке потом тяжело выходить против физически сильных ребят.

Рублёв и Молчанов выиграли турнир в Марселе, одолев в финале Рэйвена Клаасена из ЮАР и представителя Японии Бена Маклахлана со счётом 4:6, 7:5, 10:7.

Ранее сообщалось, что Рублёв и Хачанов вышли во второй раунд турнира ATP в Дубае в одиночном разряде.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить