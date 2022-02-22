Рублёв рассказал, когда договорился сыграть в паре с украинским теннисистом Молчановым

Российский теннисист Андрей Рублёв рассказал, когда договорился сыграть в паре с украинцем Денисом Молчановым на турнире в Марселе.

«Знакомы очень давно. Наверное, с 2013 года. Пару договорились играть в январе. Но это одиночная история. Не скажу, что мы будем постоянно выступать вместе. Мой приоритет — одиночка. Не готов играть пару каждую неделю, на каждом турнире», — цитирует Рублёва «Спорт-Экспресс».

Он признался, что игра в паре его истощает, а в одиночке потом тяжело выходить против физически сильных ребят.

Рублёв и Молчанов выиграли турнир в Марселе, одолев в финале Рэйвена Клаасена из ЮАР и представителя Японии Бена Маклахлана со счётом 4:6, 7:5, 10:7.

Ранее сообщалось, что Рублёв и Хачанов вышли во второй раунд турнира ATP в Дубае в одиночном разряде.